Primi problemi senza Decreto Crescita: al Milan ora è improbabile il rinnovo di Maignan

Rinnovo in salita in casa Milan per Mike Maignan. C'entra anche l'abolizione del decreto crescita: come ricorda Tuttosport, la perdita dei benefici fiscali avrà un impatto non secondario anche nella trattativa con il portiere francese, da tempo in attesa di un via libera definitivo tra le parti. Il club, in ogni caso, farà di tutto per trovare una soluzione.

L'accordo con Maignan. Attualmente, l'estremo difensore transalpino è legato al Milan da un contratto fino al 2026, con uno stipendio netto di circa 2,8 milioni di euro a stagione. La cifra non cambierà con l'abrogazione del decreto crescita - che interverrà solo sui contratti firmati dopo il 31 dicembre 2023 - ma questo aspetto renderà molto più oneroso l'eventuale prolungamento. Il Diavolo ha posto da tempo le basi per rinnovare, portando l'ingaggio a circa 4 milioni di euro a stagione. Una proposta che, va ricordato, per ora non ha portato alla fumata bianca. Da capire, se sarà mantenuta, a chi toccherebbe farsi carico del maggior onere fiscale.