Primo punto in rimonta per la Salernitana: da 0-2 a 2-2 col Verona

Primo punto in campionato per la Salernitana di Castori. All'Arechi di Salerno finisce 2-2 la gara valevole, dopo uma rimonta, per la quinta di campionato contro l'Hellas Verona. Verona avanti 2-0 grazie ad un doppietta di Kalinc. Il centravanti croato segna prima al 7', segnando da due passi dopo una grande giocata di Caprari e poi al 29' con un tocco sotto che supera Belec. Al 47' la Salernitana trova il gol che accorcia le distanze: su sviluppi di palla inattiva gli ospiti pasticciano e regalano un pallone in area a Cedric Gondo, che da due passi spedisce in fondo al sacco. A un quarto d'ora dalla fine la Salernitana riprende l'Hellas e completa la rimonta: Mamadou Coulibaly sfrutta un tiro-cross di Gagliolo, s'inserisce in area, controlla e davanti a Montipò resta freddo scaraventando in rete col mancino.