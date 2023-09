Problema alla stessa caviglia toccata duro da Kim: Giroud saluta la Francia, Milan in ansia

Olivier Giroud, nel corso della gara di qualificazione a Euro 2024 tra Francia e Irlanda giocata ieri sera a Parigi, ha lasciato il campo dopo circa 25'

Olivier Giroud, nel corso della gara di qualificazione a Euro 2024 tra Francia e Irlanda giocata ieri sera a Parigi, ha lasciato il campo dopo circa 25 minuti per un colpo alla caviglia, la stessa toccata da Kim nel quarto di finale di Champions League contro il Napoli lo scorso aprile. L'Equipe pochi minuti fa ha confermato che gli esami svolti dall'attaccante rossonero, svolti nel pomeriggio con lo staff medico francese, non hanno evidenziato nulla di grave. Ciononostante il quasi 37enne, per precauzione, farà subito rientro a Milano e a Milanello, saltando il prossimo impegno in nazionale contro la Germania (amichevole). La scelta è stata concordata dal giocatore con il CT Deschamps.

In attesa che Giroud venga valutato anche dallo staff rossonero, sembra che Pioli possa tirare un sospiro di sollievo in vista del derby contro l'Inter del prossimo 16 settembre, gara che riaprirà il campionato dei rossoneri dopo la sosta. Sia l'attaccante, che Deschamps avevano rassicurato dopo la partita e anche questo pomeriggio la redazione di MilanNews.it aveva sottolineato come ci fosse del cauto ottimismo da parte del Milan in merito alle condizioni del numero 9