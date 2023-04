Processo Juve, Allegri: "Abbiamo una corazza, pensiamo solo alle partite"

Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in merito alla decisione del Collegio di Garanzia dello sport,

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "Lo viviamo serenamente: ci siamo fatti una bella corazza, ci siamo concentrati sulle gare e sugli obiettivi". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in merito alla decisione del Collegio di Garanzia dello sport, attesa per il 19 aprile, sul ricorso contro la penalizzazione di 15 punti. "Abbiamo tante gare a disposizione, pensiamo solo a mantenere il Bologna dietro e avvicinare l'Atalanta anche in vista dello scontro diretto" conclude l'allenatore. (ANSA).