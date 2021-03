Processo Juve, ultrà in Tribunale: "Mai cori contro Napoli città, ce l'avevamo con la tifoseria"

L'edizione odierna de La Repubblica, nella sua versione piemontese, riporta alcune dichiarazioni rilasciate in Tribunale da Luca Pavarino, lanciatore dei cori dei Drughi, il gruppo dominante nella Curva Sud della Juventus. In aula ci si è soffermati anche sui cori di discriminazione territoriale, tema sul quale l'ultrà ha spiegato che tali cori non venivano fatti contro il territorio o il popolo napoletano, bensì contro la tifoseria azzurra "perché questa tifoseria si è sempre comportata in maniera poco corretta, con manifestazioni che non avevano molto a che vedere con la passione sportiva".