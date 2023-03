Processo Juve, una trentina di azionisti pronti a costituirsi parte civile contro il club

Una decisione che, se confermata, allungherebbe i tempi del processo, garantendo più tempo alla difesa.

Mini-rivolta in casa-Juventus. Stando a quanto si apprende da Calcio&Finanza, una trentina di piccoli azionisti bianconeri chiederanno, tramite il Codacons, di costituirsi parte civile contro il club nell'udienza preliminare dell'inchiesta-Prisma sui conti della società bianconera, in programma domani a Torino. I richiedenti saranno patrocinati dagli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri. Per altri piccoli azionisti il Codacons ha intenzione, secondo quanto si apprende, di avviare un’azione civile.