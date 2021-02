Prodotti contraffatti della Juve a Palermo: maxi sequestro della GDF

I militari del gruppo Pronto impiego della Guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato 7.895 prodotti recanti marchi contraffatti in un negozio di via Oreto. I finanzieri, come riportato da "La Sicilia", hanno trovato giocattoli, articoli per bambini ed elettronica con quelli di prodotti molto noti, tra i quali anche quello della Juventus, difformi dagli originali, senza alcun ologramma e presentando evidenti imperfezioni data la scadente qualità dei materiali utilizzati. A conclusione dei controlli le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro penale dei prodotti e denunciato il gestore del negozio per contraffazione e ricettazione.