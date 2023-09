Proprietario Genoa: “Siamo il club con più storia, col miglior tifo d’Italia e lo stadio più bello"

Il Genoa ha svelato quest’oggi la nuova casa del settore giovanile e femminile.

TuttoNapoli.net

Il Genoa ha svelato quest’oggi la nuova casa del settore giovanile e femminile. Un'area da quasi 4000 metri quadrati dedicata alla foresteria per ragazze e ragazzi rossoblu che sorgerà sulle colline sopra Genova nell'area della vecchia badia di Sant'Andrea, monastero sconsacrato nella località Erzelli, con l'intenzione da parte della società di costruire anche campi da calcio per creare un quartier generale non lontano dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli.

Presenti Alberto Zangrillo, Andres Blazquez, Michele Sbravati e Stefano Vincis. Non c’era, invece, il proprietario del club ligure Josh Wander, che è però comparso nel video di presentazione pubblicato sui canali della società: “Penso che per capire il fascino del Genoa CFC basti visitare Genova. Per cominciare, stiamo parlando di uno dei luoghi naturali più belli del mondo. Il club, stesso, il più antico d’Italia, era ciò che stavamo cercando quando abbiamo deciso di investire nel calcio perché ci piace investire in club che hanno tradizioni molto importanti e grandi storie e, quindi, sapere che il Genoa è il club più antico e storico d’Italia è stato molto importante per noi. E poi la tifoseria: se si va allo stadio e si guarda una partita, si capisce che il Genoa ha i migliori fan in Italia e gioca nello stadio più bello d’Italia. Queste tre caratteristiche: la città, la storia del club e la tifoseria, erano tutto ciò che serviva per acquistare il Genoa“.