Proteste giallorosse, la Juve batte 1-0 la Roma: Orsato nel mirino delle polemiche

Juventus batte 1-0 la Roma nel posticipo dell'ottava giornata di campionato. I bianconeri sbloccano il match al 16' grazie alla rete di Kean: traversone di De Sciglio per Bentancur che colpisce di testa trovando anche la deviazione di Kean che beffa Rui Patricio. Al 42' calcio di rigore per la Roma: Abraham viene fermato in area di rigore da Danilo, pallone però per Mkhitaryan che viene steso da Szczesny. Grandi proteste giallorosse perchè l'attaccante inglese prima del fischio di Orsato aveva messo la palla in rete. Dal dischetto Veretout si fa ipnotizzare dal portiere polacco che si tuffa sulla sinistra e para. Nella ripresa la Roma spinge, ma non riesce a trovare il pareggio. La Juve, che per tutto il secondo tempo rinuncia a giocare e si difende soltanto, riesce portare a casa altri tre punti importanti.