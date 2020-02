Proteste Juve per un rigore, D'Amico: "Rammarico evidente, col Var dà fastidio..."

La Juve reclama un rigore negato per fallo su Dybala nel finale. Nel salotto di Sky Sport la conduttrice Ilaria D'Amico commenta così l'episodio: "Questo è un rammarico evidente, ai tempi del Var dà fastidio ulteriormente che si possa rivedere con calma l'episodio" le sue parole. In realtà, da protocollo, decide l'arbitro e lui ha ritenuto regolare l'intervento. Per questo il Var non è potuto intervenire per modificare la scelta del direttore di gara.