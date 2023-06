Psicodramma Bari davanti a 60mila spettatori: Pavoletti al 94' manda il Cagliari in Serie A!

Quando la strada sembrava spianata per il Bari, vicino anche all'1-0 con una traversa di Folorunsho, al 94' una mischia in area ha premiato Pavoletti

Il Cagliari torna in Serie A! Quando la strada sembrava spianata per il Bari, vicino anche all'1-0 con una traversa di Folorunsho, al 94' una mischia in area ha premiato Pavoletti per l'1-0 che vale il ritorno nella massima serie. Delusione enorme per il Bari a cui bastava il pareggio, in virtù del miglior piazzamento, per la promozione. Allo stadio anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ora può prendersi più tempo eventualmente per una cessione del club che sarebbe stata invece immediata in caso di promozione.