Psicodramma Juve, il Monza comanda a Torino: brianzoli avanti 2-0 al 45'

All'Allianz Stadium Juventus sotto di due reti contro il Monza alla fine del primo tempo del match valido per la 20ª giornata di Serie A. Se con l'Atalanta c’era stata una reazione nervosa, col Monza la vera Juventus non si è vista per oltre mezz’ora. Complice anche un atteggiamento propositivo da parte del Monza, subito in partita: i brianzoli si sono visti annullare una rete di Caprari per qualche centimetro di fuorigioco al 10’, ma otto minuti più tardi Ciurria ha trovato la conclusione vincente su un’ottima imbucata partita dall'intuizione di Machin. La squadra di Allegri si è affidata a qualche sporadica fiammata - un tiro dal limite di Kean terminato di poco sul fondo e una girata di Gatti deviata in corner -, ma i bianconeri hanno costruito davvero poco per far male alla compagine ospite.