Psicodramma Juve! Il Monza vince anche al ritorno, Milik ko

All'Allianz Stadium la Juventus perde 2-0 contro il Monza nel match valido per la 20ª giornata di Serie A.

Nel primo tempo è andato in scena una sorta di horror bianconero. Un paio di fiammate di Kean hanno leggermente ammorbidito quello che a tutti gli effetti è stato un non gioco, merito anche di un Monza subito in partita. Nemmeno la rete annullata a Caprari per fuorigioco ha abbattuto i biancorossi: al 18’ il gol del vantaggio è arrivato sull’asse Machin-Ciurria, un’imbucata che ha spezzato in due una difesa già fragile di suo. La Juventus ha fatto davvero poco, la reazione è arrivata con una mezza girata di Gatti terminata sul fondo dopo una deviazione ospite. I biancorossi si sono limitati a gestire il possesso del pallone in un centrocampo frastornato dal palleggio e dall’organizzazione di gioco. Poi la seconda svolta è arrivata al 39’, quando Carlos Augusto ha deciso di tirar fuori dal cilindro un’accelerazione netta, decisa: il brasiliano ha saltato mezza difesa juventina per recapitare un pallone perfetto a Dany Mota, trasformato poi nel 2-0 dopo un dribbling su Szczesny.

Impresa Monza, la Juventus non sa più vincere - La Juventus ha fatto fatica anche nei primi 15 minuti iniziali della ripresa. Soltanto dopo il quinto cambio - in campo Vlahovic, Milik e Di Maria - ha dato modo ai padroni di casa di trovare una reazione: nel giro di tre minuti Locatelli (con un gran tiro a giro) e Milik (sassata dal limite) hanno spaventato i biancorossi, salvati da un ottimo Di Gregorio. E il numero 16 si è superato deviando in calcio d’angolo anche la conclusione di Di Maria. L’infortunio muscolare di Milik ha definitivamente chiuso i giochi, coi bianconeri rimasti in dieci uomini a causa dei cambi terminati. Il Monza ha ricominciato a gestire il palleggio, anestetizzando il gioco e rimediando la seconda vittoria stagionale contro la Juventus. Un'impresa, la seconda, che incorona pure Raffaele Palladino. Per Allegri e i suoi è notte fonda: la Juventus non sa rialzarsi. E non riesce nemmeno a trovare il modo per farlo.