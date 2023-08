Pur di andare alla Roma Lukaku si riduce l'ingaggio: guadagnerà meno che all'Inter

Per il momento la fumata attorno all’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma è solamente grigia, ma quella bianca è in arrivo e si avvicina

Per il momento la fumata attorno all’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma è solamente grigia, ma quella bianca è in arrivo e si avvicina, a portata di mano. L’attaccante stesso si è esposto a parole prima e con i fatti poi, sottolinea La Gazzetta dello Sport, accettando di ridursi l’ingaggio a 7,5 milioni di euro: l’assist perfetto per la dirigenza giallorossa, visto che proprio quello è il limite salariale fissato dal club.

Il dg Pinto predica ancora prudenza, ma c’è forte ottimismo da parte di tutte le parti in gioco, Chelsea compreso, che la cosa si farà. Si sta già facendo. Il centravanti belga, per sbloccare i tavoli di trattativa, ha accettato nell’incontro di ieri di ridursi lo stipendio e prendere un milione di euro in meno rispetto, per esempio, a quanto percepiva nell’Inter. Chiudere questa trattativa è tanto importante che ieri a Verona non c’erano né i Friedkin né il gm Pinto, tutti impegnati sul fronte Lukaku.