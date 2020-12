Quagliarella intramontabile, per l'ex azzurro la Samp ha pronto un nuovo rinnovo

Fabio Quagliarella sembra ogni giorno di più un immortale del calcio italiano e a 37 anni continua a segnare per la sua Sampdoria con poche pause e molta continuità. Il futuro sarà ancora doriano perché secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport è lecito attendersi il prolungamento per un altro anno visto che le parti continuano a trovarsi a meraviglia e che il suo ruolo all'interno della squadra di Ranieri non è mai stato messo in dubbio da nessuno.