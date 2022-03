Quando si giocherà Bologna-Inter? CorSera: prima data utile per il recupero è il 27 aprile

Dopo quella data le due società avranno un altro mese per produrre le memorie difensive, perciò il termine scadrà praticamente il sabato di Pasqua.

Non c'è ancora certezza in merito al recupero della sfida tra Bologna e Inter che sarebbe dovuta essere giocata lo scorso 6 gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’udienza davanti al Collegio di Garanzia del Coni non è ancora stata fissata. I club dopo la sentenza di secondo grado hanno 30 giorni di tempo per avanzare il ricorso. Quindi c’è margine fino al 16 marzo per inviare la documentazione.

Dopo quella data le due società avranno un altro mese per produrre le memorie difensive, perciò il termine scadrà praticamente il sabato di Pasqua. Quindi se l’Inter sarà stata eliminata dalla Champions, sulla carta, la prima data disponibile è quella del 27 aprile, giocando cioè in un orario diverso dalle gare valide per le semifinali della massima competizione europea per club.