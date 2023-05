Quarta vittoria consecutiva per l’Inter: un gol per tempo e Roma ko all’Olimpico

In una giornata di campionato nella quale la Champions corre sull'autostrada del Sole, l'Inter risponde al Milan superando i giallorossi

Milano batte Roma, atto secondo. In una giornata di campionato nella quale la Champions corre sull'autostrada del Sole, l'Inter risponde al Milan superando i giallorossi di José Mourinho, indimenticato ex, con un secco 2-0. Decidono le reti, una per tempo, di Federico Dimarco e Romelu Lukaku: sesto gol in campionato per il primo, miglior difensore d'Europa a livello di produzione offensiva, decima rete stagionale per Big Rom, che piazza così la sua candidatura per un posto da titolare nella gara di andata dell'euroderby col Milan.