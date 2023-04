Quinta sconfitta consecutiva per il Lecce: Caputo lancia l’Empoli verso la salvezza

Poteva essere la gara per guadagnare la quasi certezza della permanenza in A, sia per l'Empoli che per il Lecce

Poteva essere la gara per guadagnare la quasi certezza della permanenza in A, sia per l'Empoli che per il Lecce. Probabilmente i toscani si sono assicurati un altro campionato di Serie A, vincendo per 1-0 grazie al rigore di Caputo poco dopo l'ora di gioco, mentre i salentini non segnano da cinque partite, cioè dall'ultima vinta contro l'Atalanta lo scorso 19 febbraio per 2-1.