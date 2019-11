Rabbia CR7, Sky: "E' andato via prima della fine del match"

Altra prestazione incolore per l'attaccante della Juve, Cristiano Ronaldo. Nel vittorioso posticipo contro il Milan, il portoghese è stato sostituito al 55' per Dybala. L'ex pallone d'oro è apparso molto contrariato al momento del cambio al punto di non sedersi neanche in panchina, infatti Ronaldo ha preso direttamente la via degli spogliatoi. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, CR7 è andato via dallo stadio tre minuti prima della fine della partita.