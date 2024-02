Rabbia Mourinho contro la Roma: "Esonerato da chi capisce poco di calcio. Ma sto crescendo"

José Mourinho è tornato a parlare dopo la burrascosa conclusione dell'esperienza alla Roma

José Mourinho è tornato a parlare dopo la burrascosa conclusione dell'esperienza alla Roma. L'ex tecnico giallorosso, con gli ultimi rumors che lo vedrebbero sulla panchina del Bayern Monaco, ha promesso di tornare subito in pista, lanciando anche un attacco ai Friedkin: "Stanno per iniziare le competizioni europee - ha detto a pulsesports - in particolare la Champions League.

Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato "eliminato" da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA".