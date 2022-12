Rabiot 'provoca' la Juventus: la richiesta d'ingaggio per rinnovare è a due cifre

Una cifra troppo alta per la Juventus, che proverà comunque a convincerlo a prolungare, almeno per un'altra stagione.

Juve in ritardo

Per prima cosa Veronique si sarebbe aspettata la prima proposta già al termine del mercato estivo, che però non è arrivata. Sconti non ne sarebbero probabilmente arrivati, ma partire in anticipo avrebbe senza dubbio aiutato. La richiesta che il francese farà sarà di un ingaggio da 10 milioni netti più bonus, per iniziare a parlare: una cifra troppo alta per la Juventus, che proverà comunque a convincerlo a prolungare, almeno per un'altra stagione.