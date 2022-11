Rabiot sempre più verso l'addio alla Juventus: si complica il rinnovo

Il Corriere dello Sport parla della situazione di Adrien Rabiot con la Juventus e torna sulle evidenti difficoltà di un rinnovo di contratto poco probabile.

Il Corriere dello Sport parla della situazione di Adrien Rabiot con la Juventus e torna sulle evidenti difficoltà di un rinnovo di contratto che ad oggi non sembra molto probabile. Fosse per Allegri il giocatore resterebbe, mentre la dirigenza deve ovviamente fare valutazioni a spettro più ampio, non solo dal punto di vista tecnico. Il francese infatti ha uno stipendio di 7 milioni netti a stagione e a certe cifre, vista l'attuale filosofia bianconera, è impensabile credere ad un prolungamento, mentre lo stesso giocatore visto l'imminente scadenza e il cartellino a zero punta addirittura ad accrescere le proprie entrate.

In questo senso potrebbe andargli incontro la Premier League, soprattutto con l'interesse del Chelsea: per il quotidiano non sono attese sorprese in questo senso a gennaio, mentre a giugno tutto può succedere. Compreso un rinnovo che ad oggi non sembra molto probabile.