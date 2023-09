Rabiot sulla voce PSG: "Per ora penso alla Juve, poi vedremo..."

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato anche di un possibile ritorno al Paris Saint-Germain nel corso di un'intervista a L'Equipe

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato anche di un possibile ritorno al Paris Saint-Germain nel corso di un'intervista a L'Equipe dopo la partita di ieri sera vinta dalla Francia sull'Irlanda: "No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà".

Tornato a giocare nel "suo" Parco dei Principi, Rabiot prosegue così: "In questo stadio sono cresciuto, ci ho giocato parecchie partite e vissuto buona parte della mia carriera da giovane. È sempre un piacere tornare a giocare in questo stadio", ha concluso il centrocampista classe 1995 di proprietà dei bianconeri.