Rabiot verso l'addio alla Juventus: chiesto un ingaggio folle per il rinnovo

Adrien Rabiot chiede 10 milioni di euro netti a stagione per rinnovare il contratto con la Juventus. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: reduce da un eccellente Mondiale con la Francia, il centrocampista ex PSG attualmente guadagna sette milioni di euro netti.