Radrizzani prova a salvare la Sampdoria dal fallimento: c'è l'offerta d'acquisto del club!

Nella notte più buia spunta uno spiraglio di luce. Andrea Radrizzani esce allo scoperto per l'acquisto della Sampdoria. La notizia arriva qualche ora dopo il triplice fischio del match di San Siro perso malamente dagli uomini di Stankovic per 5-1 e arriva dal quotidiano Il Secolo XIX che ha intervistato Matteo Manfredi, fondatore e CEO di Gestio Capital nonché socio dell'attuale patron del Leeds. "Abbiamo già trovato un accordo con le banche - esordisce Manfredi - sui debiti pregressi e ci sono 55 milioni subito più altri 20 disponibili per la salvezza e il rilancio. Inoltre una serie di investitori istituzionali stanno esaminando il dossier". Un passo non decisivo ma senza dubbio importante visto che i tre istituti bancari detengono il 60% dei debiti e vogliono rientrare del 90% della spesa effettuata.

Duo Radrizzani-Manfredi

Dunque balza in testa alla corsa il duo formato da Radrizzani e Manfredi, proprio nella settimana più importante per le sorti dei blucerchiati. Il 26 infatti è prevista l'assemblea dei soci in cui si chiederà all'azionista di riferimento, o ad un investitore di ricapitalizzare. Entro fine mese andranno poi saldate le pendenze legate agli stipendi e alla rata dell'IRPEF e il 20 giugno invece ci sarà l'iscrizione al campionato. L'attuale patron del Leeds scenderebbe quindi in campo con il suo Aser-Group, holding con cui detiene il 56% dei Peacocks, al fianco della Gestio Capital, Multi-Family Office con sede a Londra e guidato proprio dallo stesso Manfredi.

La mossa di Barnaba?

Adesso ovviamente è attesa la contromossa di Alessandro Barnaba. Il finanziere romano co-founder di Merylin Partners dovrebbe formulare una nuova proposta per la ricapitalizzazione della società, insieme a Edoardo Garrone. Da sistemare gli ultimi dettagli con i creditori, le tre banche, e poi dovrebbe essere completato il tutto. Per il momento si trattava di 35 milioni da immettere subito nelle casse della società più una cinquantina per la gestione del club e intraprendere la costruzione della squadra per la prossima stagione. Adesso l'offerta andrà rimodulata visto che ora c'è un nuovo concorrente a guidare il gruppo. Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. La settimana più importante della Sampdoria è già iniziata.