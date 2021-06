"Radu lo marca in pantofole". Il difensore risponde a Morabito: "Mai screditato Muriqi"

Stefan Radu risponde alle parole di Vincenzo Morabito riportate ieri sera da Report. Nel corso della trasmissione, l’agente aveva dichiarato: “18 milioni? Muriqi non tocca palla. Radu mi ha detto che in allenamento, quando deve marcarlo, si mette le pantofole e le mani dietro la testa”. Attraverso i canali ufficiali della Lazio, lo stesso Radu interviene così: “A seguito di quanto affermato dal Sig. Vincenzo Morabito durante la trasmissione ‘Report’, trasmessa nella serata di ieri su Rai 3, ci tengo a respingere fermamente le affermazioni per le quali avrei screditato il valore calcistico del mio compagno di squadra Vedat Muriqi. Comportamenti di questo genere non mi appartengono e, la diffusione pubblica di tali asserzioni, ledono gravemente la mia persona. Pertanto rendo noto di aver dato mandato ai miei legali di difendere la mia immagine professionale in tutte le sedi opportune”.