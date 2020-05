"Ramos, fallo su Salah un colpo da maestro", Chiellini fa infuriare tutti: "Esempio di nulla, è uno dei difensori più sporchi al mondo!"

"Il fallo su Sergio Ramos su Salah fu un colpo da maestro". Con queste parole, scritte nella sua autobiografia, Giorgio Chiellini ha fatto arrabbiare tanti amanti del calcio, in particolar modo in Spagna e in Inghilterra. E dalla penisola iberica Don Diario fa capire di non averla presa bene e commenta così le parole del capitano della Juventus: "L'italiano non è un esempio di niente, visto che durante la sua carriera è stato uno dei difensori più sporchi del mondo del calcio. E ora osa dare lezioni a Sergio Ramos...".