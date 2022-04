Raspadori già sogna la Juventus: "Erede Dybala? Che orgoglio, abbiamo una cosa in comune"

Nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha dichiarato

Nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, dopo aver dichiarato di essere orgoglioso dell'accostamento alla Juventus, ha parlato anche dell'accostamento a Paulo Dybala e alle sue caratteristiche: "Sono orgoglioso che si pensi a me come suo erede. Ha una qualità impressionante. In comune abbiamo il gusto e la tendenza a legare il gioco. Anche io, come lui, mi trovo bene alle spalle di una punta. Sono cresciuto come numero 9 ma mi piace essere al centro del gioco". Sarebbe un problema arrivare alla Juve senza posto fisso? "No, guadagnarsi le cose ogni giorno mi piace. Non ho mai dato niente per scontato".