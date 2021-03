Rebus Lazio-Torino: per la Lega va giocata, per l'ASL invece no

"Per la Lega si deve giocare, per l'Asl no", titola La Stampa sul rebus Lazio-Torino. La Lega conferma la gara in programma per domani alle 18.30, dato che ieri non sono emerse nuove positività e visto il via libera agli allenamenti individuali dato dall'Asl. Ma il Torino non vorrebbe giocare e l'assist arriva dalla stessa Asl che sostiene che gli allenamenti individuali non rompano l'isolamento domiciliare, che comunque scadrebbe alla mezzanotte odierna.

La Lega continua a sostenere si debba giocare, anche per non indebolire il protocollo di inizio anno post Genoa che potrebbe complicare i piani nelle prossime settimane. Il rebus continua e vedremo chi la spunterà.