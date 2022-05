Redbird supera Investcorp: 1,3 mld per acquistare il Milan, cessione a un passo

Il passaggio di proprietà del Milan è sempre più vicino ma secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore non sarà Investcorp a rilevare il club da Elliott

Il passaggio di proprietà del Milan è sempre più vicino ma secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore non sarà Investcorp a rilevare il club da Elliott, bensì Redbird, che nelle ultime ore ha operato il sorpasso. Nelle ultime ore, infatti, il gruppo statunitense avrebbe fatto ulteriori passi avanti nella sua offerta e avrebbe quasi trovato un accordo sulla base di 1,3 miliardi di euro che potrebbe oscillare verso l'alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi. In tutto questo il fondo Elliott dovrebbe restare in qualità di investitore con una quota, anche se per il momento è arrivato un no comment sulla trattativa.