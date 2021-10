Reina colpito da monetina, il comunicato dell'Atalanta: "Aiuteremo a trovare il responsabile"

Comunicato ufficiale dell'Atalanta sui fatti degli ultimi minuti della gara casalinga di ieri contro la Lazio, col portiere avversario Pepe Reina colpito in testa da una monetina lanciata dai tifosi nerazzurri alle sue spalle: "Atalanta BC condanna e stigmatizza quanto accaduto ieri nei minuti finali della partita con la Lazio, la Società si mette a completa disposizione delle Autorità al fine di offrire il massimo supporto nell’individuazione dei responsabili di comportamenti che violino il Regolamento d’uso del Gewiss Stadium. I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l’Atalanta e Bergamo", si legge nella nota appena pubblicata dal club bergamasco.