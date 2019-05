Reina dopo il suo primo anno di Milan: "Imparato dai nostri errori, siamo cresciuti"

Pepe Reina ha vissuto il suo primo anno al Milan, fatto di tanta panchina e poche presenze a causa della presenza di Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore spagnolo ha tracciato un bilancio della stagione su Instagram: "Stagione quella appena finita dove la squadra è cresciuta. 4 punti in più dello scorso campionato non sono purtroppo bastati ad arrivare all’obiettivo Champions, ma sono sicuro che abbiamo imparato dai nostri errori per essere più competitivi la prossima stagione GRAZIE di cuore a tutti i nostri tifosi che sono SEMPRE stati vicini alla squadra!! 🙌 Noi abbiamo sempre fatto il massimo. A testa alta sempre. Ora dobbiamo riposare per bene e prepararci per una nuova stagione da protagonisti!! #ForzaMilan".