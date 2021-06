"Reina euforico per l'arrivo di Sarri", retroscena da Roma

"Raccontano che Reina sia euforico per il probabile arrivo di Sarri". A scriverlo è il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola che racconta della gioia del portiere spagnolo nel sapere che il suo ex allenatore a Napoli potrebbe ritrovarlo proprio in biancoceleste. A spingere per il suo arrivo anche Immobile. Mancano ancora i dettagli ma il tecnico di Figline Valdarno si sta avvicinando alla Capitale.