Repubblica a sorpresa: “Il rientro del 41enne Ibra per rimontare il Napoli”

Il rientro dello svedese per rimontare il Napoli. Così scrive la versione online di Repubblica su Zlatan Ibrahimovic, che nei piani dei rossoneri tornerà in campo nel 2023 per provare la rimonta sulla squadra di Spalletti.

"Le sentenze del dopo Cremona sono un po' troppo facili per essere tutte vere. Ma la più vera è che forse il Milan a gennaio, data la ripartenza a handicap rispetto al Napoli, avrà davvero bisogno di Ibrahimovic in campo, nella duplice veste di campione quarantunenne e di motivatore perenne. Perché al momento le sentenze sull'involuzione della squadra si sprecano" si legge.