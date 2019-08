Repubblica - Clamoroso Dybala: la Joya chiama Icardi per chiedere informazioni su Milano

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere nebuloso, nonostante il fallimento della trattativa con il Manchester United: il giocatore classe 1993 della Juventus, infatti, resta nel mirino del PSG, ma anche dell'Inter, con l'argentino che, come riportato da "Repubblica", avrebbe addirittura chiamato il connazionale Icardi per chiedere informazioni sulla qualità della vita a Milano. Clamoroso trasferimento all'Inter in vista per la "Joya"? Lo scopriremo nei prossimi giorni.