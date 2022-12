Repubblica - Ecco la carta Ronaldo, Cherubini ad Agnelli: “Deve avere 28mln lordi di stipendi”

Gli investigatori sostengono di averla trovata nello studio di un avvocato, o di essere riusciti a ricostruirla, e adesso i pm ne sono a conoscenza

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ne parlerò con Gabasio e gli dirò che mi è stata evidenziata questa esigenza qua, cioè che la carta, se esistente, sia esibita". Furono queste le parole che Maurizio Arrivabene pronunciò agli inquirenti in merito alla ormai celebre 'carta Ronaldo'. Una promessa non mantenuta, scrive La Repubblica, perché alla Procura quella carta non è mai stata presentata. Ma gli investigatori sostengono di averla trovata nello studio di un avvocato, o quantomeno di essere riusciti a ricostruirla, e adesso i pm sono a conoscenza di quelle informazioni che "non dovevano venire fuori".