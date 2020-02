Repubblica - Indiscrezione su Sarri: Agnelli sta pensando di richiamare Allegri

Una voce a dir poco clamorosa starebbe circolando nelle ultime ore in casa Juventus: come riportato da "La Repubblica", Andrea Agnelli potrebbe anche decidere di richiamare in panchina Massimiliano Allegri. L'ex tecnico bianconero è ancora sotto contratto con i torinesi, e il presidente, legato ad Allegri anche da grande amicizia, starebbe pensando ad un suo ritorno in panchina, ma solo qualora la situazione, a livello di spogliatoio e risultati, dovesse effettivamente precipitare.