Repubblica - Sarri via dalla Juve se non vince: due ipotesi per la sostituzione

A Torino ci si interroga sul futuro di Maurizio Sarri che da allenatore della Juventus non ha ancora convinto. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che in caso di mancata vittoria quest'anno di qualche trofeo non è da escludere l'addio anticipato dato che la Juve non è una società che può aspettare troppo per i successi. Due le ipotesi in caso di divorzio: il ritorno di Allegri o l'arrivo di Guardiola che era stato cercato già l'estate scorsa ma senza successo.