Repubblica sulla Juve: "In tribuna c'è un tesoro, ma gli esuberi valgono 24mln lordi di stipendi"

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sulla tribuna della Juventus in un articolo dal titolo “Una Juve esagerata. In tribuna c’è un tesoro”. Ieri è stata ufficializzata la lista Champions da cui sono stati esclusi, oltre all’infortunato Chiellini, Mandzukic, Emre Can, Pjaca e Perin. Per molti mercato negativo, con tanti esuberi e ingaggi milionari da pagare, per altri quotidiano, invece, non è così. Anche perché gli esuberi valgono 24 milioni lordi di stipendi. Un monte ingaggi pari a quello del Parma.