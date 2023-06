"Resto a Roma, non me ne vado!", l'annuncio di Mourinho dopo il ko in finale

José Mourinho al termine della finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia si è recato sotto il settore di tifosi della Roma

© foto di Federico De Luca 2023

José Mourinho al termine della finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia si è recato sotto il settore di tifosi della Roma ed ha tenuto a rapporto la squadra. Come riporta Il Messaggero, il succo del discorso dello Special One è stato molto chiaro: "Rimango, non me ne vado, resto qui con voi". Un'ulteriore dimostrazione dell'amore e del legame che comunque il portoghese è riuscito a instaurare con i calciatori e l'ambiente giallorosso.