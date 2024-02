Retroscena da Torino: "Allegri vuole vendicare il 5-1 subito un anno fa"

Dopo il successo sul Frosinone nell'ultima giornata di campionato, la Juventus affronterà il Napoli al Maradona

Dopo il successo sul Frosinone nell'ultima giornata di campionato, la Juventus affronterà il Napoli al Maradona con l'obiettivo di continuare a vincere, suffragato da una motivazione in più. Come riportato da "La Stampa", mister Allegri avrebbe infatti chiesto ai suoi giocatori di non scordare l'umiliante 1-5 subìto lo scorso anno in campionato, e di provare a vendicare quest'"onta" con un successo esterno che sarebbe molto importante per uscire definitivamente da un momento difficile, e per continuare a restare alle spalle dell'Inter capolista.