Retroscena Ibrahimovic: come ha reagito all'ennesimo infortunio

Il fuoriclasse svedese è tornato dal ritiro della Svezia con quello che sembrava un semplice risentimento alla coscia

Una batosta per il club rossonero e per lo stesso Zlatan Ibrahimovic che dopo diversi interventi al ginocchio e un percorso di riabilitazione lungo 9 mesi ha dovuto alzare bandiera bianca. Secondo il Corriere della Sera, Ibra stesso ieri non ha preso bene la notizia, avendo ritenuto oramai di essersi lasciato il peggio alle spalle.