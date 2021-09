Retroscena Juve: Buffon via perché non voleva fare più il vice Szczesny?

Retroscena sui portieri della Juventus sulle colonne de La Repubblica. Il giornale scrive che pare che Gianluigi Buffon abbia voluto andare via da Torino anche per non fare il dodicesimo a Wojchech Szczesny. Andrea Pirlo avrebbe voluto sovvertire le gerarchie dopo l'eliminazione contro il Porto e non se ne fece più niente: il polacco si sarebbe deprezzato? Probabilmente, ma in questa vicenda mai chiarita, c'è anche la sorprendente titolarità di Buffon contro il Napoli quando il tecnico aveva annunciato Szczesny dal 1'.