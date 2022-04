Retroscena Lazio: il club sperava nell'addio di Immobile all'Italia

TuttoNapoli.net

Retroscena su Ciro Immobile, raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, la Lazio sperava nell'addio alla Nazionale per evitare tensioni e delusioni ulteriori dopo le polemiche post Macedonia, ma il centravanti oggi non si sente di dire nessun "no". Fra orgoglio, rivincita e voglia di provare a regalare i suoi gol all'Italia intera.