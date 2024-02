Retroscena Milik: rifiutata una ricca offerta araba a gennaio per restare alla Juve

Arkadiusz Milik, centravanti classe 1994 della Juventus e della nazionale polacca, sarebbe stato corteggiato da diversi club arabi nel corso della finestra invernale

Arkadiusz Milik, centravanti classe 1994 della Juventus e della nazionale polacca, sarebbe stato corteggiato da diversi club arabi nel corso della finestra invernale di calciomercato: come riportato dai colleghi di "Calciomercato.it", però, l'ex Napoli avrebbe deciso di respingere ogni offerta, anche ricca dal punto di vista economico, per restare alla Juve, e continuare a giocare in Europa, anche per non perdere la possibilità di partecipare all'Europeo con la sua Polonia in estate.