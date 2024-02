Retroscena Mourinho: si sente tradito dal gruppo Roma e un gesto lo dimostra

Lo stesso DDR sta lavorando in questo periodo proprio sulla testa del gruppo dopo gli anni di saliscendi umorali con Mourinho

Curioso retroscena raccontato questa mattina da Il Messaggero riguardante l'addio di José Mourinho alla Roma. Come passo d'addio il portoghese, si legge, ha 'restituito' l'anello regalatogli dai calciatori dopo la vittoria della Conference League nella finale contro il Feyenoord. Lo Special One prima di andare via da Trigoria ha lasciato l'anello dentro l'armadietto di Lorenzo Pellegrini, in quanto capitano della squadra. Il quotidiano dà una lettura polemica alla vicenda, con Mou che si sarebbe sentito tradito dalla squadra che dopo il suo esonero ha immediatamente avallato la scelta di Daniele De Rossi.

