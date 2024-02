Retroscena Pogba: ha lasciato Torino dieci giorni fa e ha anche disdetto casa

Sentenza durissima quella arrivata quest'oggi per Paul Pogba.

Sentenza durissima quella arrivata quest'oggi per Paul Pogba. Il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato per quattro anni il centrocampista francese accogliendo così integralmente le richieste della Procura Antidoping che aveva chiesto questa sanzione per il centrocampista francese risultato positivo al test antidoping dopo Udinese-Juventus del 20 agosto per aver assunto il Dhea, ovvero il pentadeidroepiandrosterone che è un ormone precursore del testosterone.

Negli scorsi giorni Pogba aveva già lasciato Torino. Dieci giorni fa, infatti, il centrocampista francese ha lasciato il capoluogo piemontese. Non solo: ha anche disdetto il contratto dell'affitto della villa in cui viveva, la stessa in cui alloggiava Cristiano Ronaldo quando vestiva la casacca bianconera. A rivelarlo è TuttoMercatoWeb.com.