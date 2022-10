Ribery ha deciso: si ritira dal calcio giocato, ma farà il dirigente a Salerno

TuttoNapoli.net

Franck Ribery appende gli scarpini al chiodo. A darne notizia è il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, spiegando come sia stata una scelta dovuta agli infortuni che ne minano la condizione, considerato che è fermo oramai dallo scorso 14 agosto. Ribery però non dovrebbe lasciare la Salernitana, almeno per il momento, perché risolverà il contratto da 125 mila euro netti al mese ma ce n'è uno già pronto da dirigente, fino al 30 giugno del 2024.