Riccio, il vice di Gattuso: "Milan? Ferita aperta, mancò qualche punto"

Gigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso anche al Milan, si è così espresso al canale Twitch dell'AC Milan sull'anno in rossonero con Ringhio: "Cosa non ha funzionato? Era un anno un po' di transizione, venivamo da un periodo in cui le cose non andavano molto bene. Rispetto a 2-3 anni fa il calcio è già cambiato moltissimo dal punto di vista delle strategie tattiche e delle esigenze dei calciatori. Mancò qualche punto in più nelle partite decisive: per noi è ancora una ferita aperta", riporta Milannews.it