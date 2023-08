Ricordate il difensore Murillo? Ci pensa un altro club italiano

Offerta dal Nottingham Forest per il difensore brasiliano del Corinthians Murillo. Il club di Premier League, dopo che il Betis ha ritenuto troppo bassa l'offerta per Luiz Felipe, ha messo sul piatto 13 milioni di euro per il centrale classe 2002.

Ma Murillo in passato nel mirino del Napoli e oggi possibilità per la Fiorentina in caso di addio di Martinez Quarta piace anche a un altro club di Serie A. Lo svela 'Globoesporte': si tratta del Torino, club alla ricerca di un difensore.